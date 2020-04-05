Мумифицированные тела женщин нашли в квартире в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московской квартире обнаружили тела двух мумифицированных женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

Сообщается, что умершие являлись сестрами. Порядок в квартире нарушен не был, следов насильственной смерти на телах женщин 1965 и 1962 годов рождения обнаружено не было.

По данному факту следователи начали проверку.

Ранее стало известно, что мумия человека пролежала шесть лет в столичной квартире. Останки мужчины нашли на Рубцовской набережной в центре столицы. Смерть хозяина жилища, предположительно, наступила в 2014 году.