Жильцы дома в Ореховом проезде пожаловались на склад мусора у соседки

17:29
Помимо зловонного запаха, в подъезде уже появились крысы и тараканы. Сама женщина заявила, что не ставит себе цель собирать мусор, а просто не выбрасывает то, что скапливается.
В разговоре с соседями она также уточнила, что постепенно выносит мусор. Женщина не только согласилась разобрать завалы, но и готова принять помощь соседей.
"Надо обращаться во все инстанции, в том числе и полицию. Участковый по закону не сможет попасть в квартиру без согласия собственника, но зато составит протокол, где опишет ситуацию в деталях: упомянет запахи, тараканов и прочие неприятности. Документ пригодится на процессе", – объяснил эксперт.
Приходин подчеркнул, что следует также вызвать компанию, которая сделает замеры по запахам, шумам, насекомым. Наконец жалобы надо подать в Роспотребнадзор, жилинспекцию и МЧС.
В октябре 2019 года проблему захламленных мусором квартир вынесли на обсуждение в Мосгордуме. По словам члена комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Натальи Метлиной, подобные жилища угрожают благополучию других жильцов.
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