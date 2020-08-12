Жильцы дома в Ореховом проезде пожаловались на склад мусора у соседки

Видео: Москва 24

Жильцы многоквартирного дома, расположенного в Ореховом проезде в Южном административном округе Москвы, рассказали о женщине, которая складирует мусор в своей квартире. Об этом сообщает Москва 24.

Помимо зловонного запаха, в подъезде уже появились крысы и тараканы. Сама женщина заявила, что не ставит себе цель собирать мусор, а просто не выбрасывает то, что скапливается.

В разговоре с соседями она также уточнила, что постепенно выносит мусор. Женщина не только согласилась разобрать завалы, но и готова принять помощь соседей.

Видео: Москва 24

По мнению юриста в сфере жилищно-коммунальных споров Сергея Приходина, привлечь к ответственности накопителей мусора трудно в связи с особенностями законодательства – прямого запрета на это нет. Но можно пойти иным путем.

"Надо обращаться во все инстанции, в том числе и полицию. Участковый по закону не сможет попасть в квартиру без согласия собственника, но зато составит протокол, где опишет ситуацию в деталях: упомянет запахи, тараканов и прочие неприятности. Документ пригодится на процессе", – объяснил эксперт.

Приходин подчеркнул, что следует также вызвать компанию, которая сделает замеры по запахам, шумам, насекомым. Наконец жалобы надо подать в Роспотребнадзор, жилинспекцию и МЧС.

В октябре 2019 года проблему захламленных мусором квартир вынесли на обсуждение в Мосгордуме. По словам члена комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Натальи Метлиной, подобные жилища угрожают благополучию других жильцов.

