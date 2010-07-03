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Общество

15:56

Проблему захламленных мусором квартир обсудят в Мосгордуме

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проблему захламленных мусором квартир обсудят в Мосгордуме. Как сообщило Агентство "Москва", с таким предложением выступила председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Депутат Мосгордумы предложила провести круглый стол по данной теме, указав также на то, что этот вопрос необходимо рассмотреть и на уровне Государственной думы.

Жилища, в которых копится мусор, становятся очагом нечистот, запаха и тараканов, считает член комиссии Наталья Метлина. По ее мнению, необходимо разработать алгоритм действий для разных категорий граждан: от обычных жильцов до представителей местных властей.

Зачастую в подобных захламленных квартирах проживают психически нездоровые люди. На данный момент закон о психиатрии не допускает их принудительного обследования.

В марте в заваленной мусором квартире в Москве нашли девочку. Малышка находилась в антисанитарных условиях одна, не говорила и не демонстрировала каких-либо социальных навыков. Головинский суд Москвы приговорил ее мать, Ирину Гаращенко, к принудительному психиатрическому лечению, однако перевод из СИЗО в больницу задерживается в связи с утерей паспорта гражданки.

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