Около 13% месячной нормы осадков может выпасть в Москве вечером во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник вечером в Москве может выпасть около 5-10 миллиметров осадков, что составляет примерно 13% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Гидрометцентр также объявил на вторник, 13 августа, желтый уровень погодной опасности в Москве и области. В столичном регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, дождь и гроза.

Предупреждение действует в течение суток: с 12:00 13 августа до 12:00 14 августа.

Вместе с тем синоптики прогнозируют возвращение тепла на европейскую территорию России. Температура на 2-5 градусов выше нормы сохранится до конца недели.

"Северные потоки перекроет высотный циклон, и на центральную часть страны начнет поступать воздух тропических широт. У земли погоду будет определять теплый сектор атлантического циклона", – сообщили в Гидрометцентре.

С 13 по 15 августа днем столбики термометров дотянутся до отметок +21…+26 градусов. На юге ЦФО потеплеет до +34 градусов. В ночные часы также станет теплее – +11…+18 градусов.

В пятницу температура в столичном регионе немного понизится. Кроме того, на неделе ожидаются грозовые дожди.