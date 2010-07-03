Москвичам пообещали до 25 градусов тепла во вторник

Небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 13 августа.
Предстоящим днем столичный регион окажется на периферии антициклона, передает портал "Метеоновости". Однако отмечается, что уже в конце дня влияние на погоду начнет оказывать атлантический циклон с запада.
При переменной облачности вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы будут достигать до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.
"Погода": в столицу вернулось тепло
По данным синоптиков, первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. А в ближайшие выходные жителей столицы опять ожидают дожди и прохладная погода, предупредили специалисты.
Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700% из-за похолодания и осадков. Жители обеих столиц также начали активно покупать свитера, толстовки и свитшоты.
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