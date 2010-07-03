Названы наиболее востребованные в России профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил наиболее востребованные профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, передает РИА Новости.

В список популярных профессий вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Согласно исследованию, 65% предприятий заявляют, что потребность в специалистах востребованных профессий составляет около 10%. 19,5% отмечают, что доля таких работников превышает 50% от штата организации. Еще 9,5% компаний испытывают потребность в таких сотрудниках более 50%.

В опросе принимали участие почти 27 тысяч человек из разных регионов России. Опрос проводился среди 1075 профессий, при этом 28,4% из них отсутствуют в Справочнике профессий.

В конце июля ВНИИ определил самые невостребованные профессии. Согласно опросу, в их число вошли учителя средней школы и бухгалтеры. Так, спрос на педагогов средней школы составляет один процент (в 2016 году он находился на уровне 0,7 процента), а на бухгалтеров – 1,4 процента (в 2016-м – 1,1 процента).

До этого эксперты компании HeadHunter провели онлайн-опрос среди HR-специалистов относительно того, профессионалов каких областей сейчас не хватает на рынке труда. К первой категории относятся, в частности, позиции слесаря-техника на заводе и токаря. От представителей данных профессий работодатели ждут добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), а также готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).

От рабочих с высшим образованием ожидают специализированных знаний (73%), а также навыков владения ИТ-системами и программирования (49%).

