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Москва 24

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Общество

13 августа, 17:08

Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Москве в преддверии Дня города

общество праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 50 бесплатных экскурсий смогут посетить москвичи и гости столицы в преддверии празднования Дня города, сообщает Агентство "Москва".

Мероприятия подготовили проект "Гуляем по Москве" совместно с оргкомитетом цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Праздничная серия из 52 прогулок пройдет под девизом "Москва меняется!". Посетителям расскажут не только о далеком прошлом города, но и о том, как менялась столица в последние годы.

Всего подготовлено 26 маршрутов, половина из которых – премьерные. Экскурсии повторят дважды.

Стартуют экскурсии 15 августа и продлятся до 9 сентября включительно. Чтобы принять участие в прогулках нужно предварительно зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Добрый автобус" смогут посещать бесплатные экскурсии в столичном парке "Зарядье".

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