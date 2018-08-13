Пассажирам "Доброго автобуса" предложат бесплатные экскурсии по "Зарядью"

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Участники проекта "Добрый автобус" смогут посещать бесплатные экскурсии в столичном парке "Зарядье". Кроме того, пенсионеры смогут посетить в парке бесплатные концерты джазовой, классической музыки, танцевальные вечера, позаниматься йогой, дыхательной гимнастикой и скандинавской ходьбой, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб сообщил, что соглашение с проектом "Добрый автобус" позволит еще большему числу людей увидеть парк и с пользой провести время.

Проект "Добрый автобус" запустили 1 октября 2017 года. Проект заработал для пожилых людей, чтобы приобщить их к культурной жизни столицы и повысить их мобильность.

Над созданием проекта работали городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департамент труда и социальной защиты населения и департамент культуры.

Порядка 50 столичных жителей старшего возраста каждый день участвуют в экскурсиях на комфортабельном автобусе.

Руководители парка и социального проекта планируют подписать соглашение о сотрудничестве 15 августа.

Ранее сообщалось, что в управление парка "Зарядье" передали киноконцертный зал филармонической музыки. Такое решение принял департамент городского имущества. В ведении ГБУ культуры города Москвы "Московский концертный зал "Зарядье" теперь находится киноконцертный зал филармонической музыки, рассчитанный на 1,5 тысячи мест.