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24 июля, 13:56

Киноконцертный зал филармонической музыки передан в управление парка "Зарядье"

город парки недвижимость культура концерты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В управление парка "Зарядье" передали киноконцертный зал филармонической музыки. Такое решение принял департамент городского имущества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в ведении ГБУ культуры города Москвы "Московский концертный зал "Зарядье" теперь находится киноконцертный зал филармонической музыки, рассчитанный на 1,5 тысячи мест. Общая площадь зала, расположенного на улице Варварка в центре столицы, достигает 25,75 тысячи квадратных метров.

Как напомнили в ведомстве, концертный комплекс "Зарядье" вмещает два зала: большой – на 1,56 тысячи мест, а также малый – на 400 мест, который предназначен для проведения репетиций и небольших постановок.

Представители департамента отметили, что особенностями архитектурного решения зала стали его открытый фасад и крыша – уникальная светопрозрачная конструкция, которую называют "стеклянной корой".
В ведомстве также выразили уверенность, что концертный зал филармонической музыки будет одной из самых ярких достопримечательностей парка.

11 июля Сергей Собянин объявил о завершении строительства концертного зала в парке "Зарядье". В ходе посещения площадки он отметил, что зал планируют открыть 8 сентября, что станет подарком москвичам ко Дню города. Хотя официально музыкальная площадка заработает в начале сентября, приобрести билеты на концерты можно уже сейчас.

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