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16 июля, 08:30

Концертный зал "Зарядье" открыл электронную продажу билетов

город парки строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Концертный зал "Зарядье" запустил электронную продажу билетов на своем официальном сайте, сообщает портал мэра и правительства Москвы. При покупке от четырех билетов предоставляются специальные скидки.

Сама музыкальная площадка официально откроется в День города – 8 и 9 сентября, при этом приобрести билеты на концерты можно уже сейчас. Также на сайте появилась афиша на сентябрь–декабрь.

В день открытия на новой сцене прозвучат шедевры мировой классической музыки от симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, а также арии в исполнении знаменитых российских оперных артистов Альбины Шагимуратовой и Ильдара Абдразакова.

9 сентября можно будет увидеть выступление легендарного итальянского дирижера – бывшего художественного руководителя театра "Ла Скала" (1986–2005) Риккардо Мути с Российским национальным оркестром.

В течение сезона в на площадке выступят американский джазовый певец Бобби Макферрин, американская оперная певица Джойс Дидонато, французский пианист Люка Дебарг и другие именитые музыканты.

Гостей просят оставлять отзывы о концертах, исполнителях и самом зале в социальных сетях с хештегами #Зарядиськлассикой, #Зарядисьджазом, #Зарядисьбарокко и #Зарядисьзнанием, чтобы оперативно узнавать мнение зрителей о его работе и совершенствовать ее.

11 июля Сергей Собянин объявил о завершении строительства концертного зала в парке "Зарядье". В ходе посещения площадки мэр столицы отметил, что зал планируют открыть 8 сентября. По словам Собянина, это событие станет подарком москвичам ко Дню города.

Московский концертный зал "Зарядье" – самый ожидаемый проект в сфере культуры и искусства. Он будет включать в себя площадки мирового уровня с двумя залами и двумя открытыми амфитеатрами общей вместимостью порядка четырех тысяч мест.

Большой зал сможет вместить до 1 578 посетителей, малый зал рассчитан на 400 мест. Благодаря встроенным динамическим механизмам партер при необходимости может превращаться в сценический пол. В зависимости от задачи, может меняться форма сцены, а также оркестровая яма и ряды зрительного зала.

Здание концертного зала площадью 25,6 тысячи "квадратов" вписано в структуру искусственного рельефа парка и является одним из основных его элементов. Главный вход ориентирован на арочные проемы Китайгородского проезда – подъезд и проход к зданию возможен как со стороны Китай-города, так и со стороны парка.

Онлайн-касса на сайте парка "Зарядье"

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