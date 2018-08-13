Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13 августа, 16:27

В фестивале славянского искусства "Русское поле" поучаствуют 58 регионов

общество фестивали парки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В фестивале славянского искусства "Русское поле" примут участие 58 российских регионов. VII Межрегиональный творческий фестиваль пройдет 18 августа в музее-заповеднике "Коломенское". В этом году мероприятие посветили российской глубинке, ее народным промыслам, традициям и быту, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

"В 2018 году на мероприятии будет поставлен абсолютный рекорд – 58 регионов изъявили желание участвовать в самом большом фольклорном событии лета", – говорится в сообщении пресс-службы.

В этом году, как отмечается, появятся новые площадки, позволяющие отразить всю полноту народных ремесел и промыслов.

Для посетителей фестиваля организуют традиционные развлечения. Дети смогут поучаствовать в славянских играх и конкурсах.

Гостям предложат попробовать окрошку и традиционные славянские угощения.

В "Коломенском" установят 56 специально отлитых колоколов знаменитой мастерской Ильи Дроздихина. На фестиваль приедут знаменитые звонари России.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Русское поле". Он пояснил, что в этом году фестиваль посвящен глубинке, и каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать