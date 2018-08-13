В фестивале славянского искусства "Русское поле" поучаствуют 58 регионов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В фестивале славянского искусства "Русское поле" примут участие 58 российских регионов. VII Межрегиональный творческий фестиваль пройдет 18 августа в музее-заповеднике "Коломенское". В этом году мероприятие посветили российской глубинке, ее народным промыслам, традициям и быту, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

"В 2018 году на мероприятии будет поставлен абсолютный рекорд – 58 регионов изъявили желание участвовать в самом большом фольклорном событии лета", – говорится в сообщении пресс-службы.

В этом году, как отмечается, появятся новые площадки, позволяющие отразить всю полноту народных ремесел и промыслов.

Для посетителей фестиваля организуют традиционные развлечения. Дети смогут поучаствовать в славянских играх и конкурсах.

Гостям предложат попробовать окрошку и традиционные славянские угощения.

В "Коломенском" установят 56 специально отлитых колоколов знаменитой мастерской Ильи Дроздихина. На фестиваль приедут знаменитые звонари России.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Русское поле". Он пояснил, что в этом году фестиваль посвящен глубинке, и каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню.