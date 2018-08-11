Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Русское поле", который пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 18 августа. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Он пояснил, что в этом году фестиваль посвящен глубинке, и каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню.

"Сварят даже сказочную кашу из топора. Впервые откроется "Монастырский двор" с колоколами, и как всегда будет много фольклорной музыки", – отметил Собянин.

Фестиваль #Русскоеполе в этом году посвящен глубинке. Каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню. Сварят даже сказочную кашу из топора. Впервые откроется "Монастырский двор" с колоколами, и как всегда будет много фольклорной музыки. 18 августа, #Коломенское. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 августа 2018 г.



В фестивале славянского искусства "Русское поле" примут участие 57 регионов России. В этом году мероприятие будет посвящено российской глубинке, ее народным промыслам, традициям и быту.

Также фестиваль приурочен к празднованию 1030-летия Крещения Руси.

В этом году на "Русском поле" появятся абсолютно новые площадки. Среди них – "Монастырский двор", посвященный быту и жизненному укладу монастырей России и приуроченная к 1030-летию Крещения Руси.

В парке установят 56 специально отлитых колоколов знаменитой мастерской Ильи Дроздихина. 18 августа на фестиваль прибудут знаменитые звонари России, чтобы исполнить свои фирменные звоны.