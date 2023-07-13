Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста на следующей неделе

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Депутаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении на следующей неделе. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Может", – приводит РИА Новости ответ депутата на соответствующий вопрос.

Уточняется, что последнее пленарное заседание ГД в рамках весенней сессии состоится 26 июля.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года.

Так, согласно инициативе, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте этого года. Его внесли на рассмотрение члены комитета ГД по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым.

В пояснении было указано, что граждане, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, могут пользоваться ей до истечения срока действия или до исчезновения ее оснований.

Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста