ГД утвердила в I чтении проект о расширении списка военных, которые могут получить жилье

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Думские депутаты в первом чтении утвердили инициативу о расширении списка военных, которые могут рассчитывать на жилье, следует из документов в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Согласно пояснительной записке, закон "О статусе военнослужащих" определяет порядок обеспечения военных жильем. Такая гарантия распространяется на граждан с определенной общей продолжительностью военной службы.

По словам авторов инициативы, на обеспечение жильем сейчас не могут рассчитывать те, кто в определенный период службы по контракту в Вооруженных силах РФ был гражданином другой страны. Проект призван решить данную ситуацию.

Ранее в ГД утвердили в первом чтении законопроект, который позволяет получать фактическим воспитателям участников спецоперации выплаты по обязательному государственному страхованию. Речь идет о старших братьях, сестрах, бабушках или дедушках участников СВО.

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