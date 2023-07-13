Россиянам рассказали, какие продукты лучше не есть перед перелетом

Фото: depositphotos/TatyanaGl

Перед полетом необходимо не употреблять в пищу блюда из фасоли, бобовых и гороха, сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога и кулинарного блогера Нурию Дианову.

По ее словам, следует также отказаться от алкогольных напитков, особенно при длительном перелете. Дианова уточнила, что фасоль и жирная пища могут усугубить ситуацию, если у человека есть тяжесть и дискомфорт в желудке.

"В случае ночного перелета не стоит есть тяжелую пищу, например, стейк мяса. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно, если человек спит, в таком случае на утро может появиться запор", – поделилась эксперт.

Она уточнила, что лучше такую еду заменить на кошерную, так как состав в подобных продуктах более натуральный и наличие вредных добавок там минимальное. Диетолог поделилась, что сама она любит есть хумус, который хорошо усваивается организмом и не вызывает сильного газообразования.

Ранее руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева рассказала, что летом заболеваемость кишечными инфекциями значительно увеличивается из-за влажности и высокой температуры. Главная опасность такими недугами заключается в развитии обезвоживания, уточнила она.



"Доктор 24": перекусы большого города