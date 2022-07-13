Травматолог рассказал, что делать в случае термического ожога

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В летнее время люди чаще получаю ожоги, поскольку проводят время у костра или готовят шашлыки. Зачастую подобные травмы лечатся достаточно просто, однако иногда они могут привести к так называемой ожоговой болезни. Об сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как рассказал врач-травматолог, руководитель Клиники детской челюстно-лицевой и пластической хирургии НМИЦ ДТО имени Турнера Константин Афоничев, выделяют несколько видов ожогов. Наиболее частые – термические, из которых еще выделяют контактные (от прикосновения к горячим предметам) и ожоги паром. Первое, что нужно сделать при подобном ожоге, – убрать с травмированного участка одежду, приложить лед или периодически поливать его холодной водой, а затем отвезти пострадавшего в больницу или вызвать скорую.

Также существуют солнечные ожоги. Они не приводят к дефектам кожи, но могут быть обширными. В качестве первой помощи можно использовать мазь сульфадиазин серебра. Серьезную опасность, по словам Афоничева, несут ожоги верхних дыхательных путей, которые случаются обычно при пожарах. Критическим считается поражение 50–60% тканей, поэтому важно сразу отправиться в ожоговый центр.

Сильные ожоги, отмечает специалист, без должного лечения приводят к ожоговой болезни, которая проявляется в деформации кожи и поражении внутренних органов. При этом у детей ожоги очень часто приводят к рубцам, поскольку они развиваются быстрее, чем заживает травма, тогда как у взрослых проблема решается пластической операцией. Обычно постожоговые рубцы появляются через два-три месяца после заживления, поэтому дети, получившие сильный ожог, должны наблюдаться у специалиста, пока продолжают расти.

При термическом ожоге Афоничев настоятельно рекомендует не паниковать, не срывать с раны прилипшую одежду, не прокалывать образовавшиеся пузыри, а также не обрабатывать рану растительным маслом, йодом или зеленкой. Что делать следует, так это снять с пострадавшего тлеющую одежду, если таковая имеется, охладить поврежденный участок кожи, например, подержав его под холодной водой в течение 15 минут. Если ожог глубокий, на него следует наложить асептическую повязку, а пострадавшему можно дать анальгин или парацетамол. Также важно много пить. В совсем тяжелых случаях потребуется помощь врачей.

Ранее завотделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов рассказал, как нужно действовать при попадании сока борщевика на кожу. По его словам, сам сок растения не несет опасности, однако под воздействием солнечных лучей можно получить фотоожог, поэтому важно скрыть пораженный участок от света, а затем промыть его с мылом.

