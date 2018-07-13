14 бесплатных поездов привезут в Москву болельщиков к финалу ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы

14 бесплатных поездов привезут в столицу к финалу ЧМ-2018 болельщиков, которые представляют 78 разных стран. Планируется перевезти более 4,5 тысяч гостей.

Восемь поездов, в том числе два "Сапсана" и один двухэтажный поезд, привезут болельщиков и аккредитованных FIFA представителей СМИ из Санкт-Петербурга после матча за третье место.

Шесть поездов отправятся из Москвы в Санкт-Петербург после завершения финала чемпионата.

Как отмечается в сообщении компании, с 12 июня по 13 июля из столицы отправили 294 бесплатных поезда в другие 10 городов-организаторов, а 323 поезда прибыли в столицу в этот же период.

В бесплатной перевозке в Москве задействовали шесть железнодорожных вокзалов, где круглосуточно дежурили 374 сотрудника "Транспортной дирекции-2018".

Болельщикам помогали оформлять билеты на поезда, консультировали по вопросам бесплатного проезда.

Финал ЧМ-2018, в котором встретятся команды Франции и Хорватии, состоится 15 июля в 18:00 на Московском стадионе "Лужники".

Ранее сообщалось, что главный трофей мундиаля перед началом финальной игры ЧМ-2018 торжественно вынесут на поле российская супермодель Наталья Водянова и немецкий футболист, чемпион мира 2014 года Филипп Лам.