FIFA объявила, кто вынесет кубок мира в финале ЧМ-2018

Фото: ТАСС/DPA/Marcus Brandt

Главный трофей мундиаля перед началом финальной игры ЧМ-2018 торжественно вынесут на поле российская супермодель Наталья Водянова и немецкий футболист, чемпион мира 2014 года Филипп Лам. Информация об этом появилась на официальном сайте FIFA.

Кубок ЧМ-2018 разместят в специальном кейсе, застежки и замок которого сделаны из рутения. Металла серебристого цвета, названного в честь России и обозначенного в периодической таблице химических элементов символом Ru.

Финал пройдет в воскресенье на московском стадионе "Лужники". В 18:00 часов за звание чемпионов мира по футболу 2018 года сразятся сборные Франции и Хорватии.