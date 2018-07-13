В Крыму украинского диверсанта приговорили к 8 годам колонии

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Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий на полуострове в 2016 году. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Защита Панова планирует подавать апелляцию, чтобы обжаловать приговор.

Диверсанта вместе с подельниками поймали в августе 2016 года под Армянском. По предварительной информации, они планировали заминировать технологическую дамбу через Сиваш и опоры линий электропередач.

Панов был разведчиком 37-го батальона Вооруженных сил Украины и участвовал в боевых действиях в Донбассе.

С 2014 по 2015 годы служил в составе 37-го отдельного мотопехотного батальона, который входит в 56 бригаду.

Панов, после задержания, признал свою вину.