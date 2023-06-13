Врач предупредил, что во время инфаркта может болеть не только сердце

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Боль при инфаркте не всегда бывает в области сердца, она может ощущаться в разных частях грудной клетки, предупредил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Могут быть и другие симптомы, отметил эксперт, однако боль в груди является самым распространенным.

"Боли необязательно ощущаются в области сердца. Они могут быть и слева, и справа, но сигнализировать будут постоянно. Если боль непостоянная, то тут по результатам ЭКГ, скорее всего, окажется остеохондроз", – объяснил он.

Кондрахин обратил внимание, что, как правило, при инфаркте человек испытывает сильные боли, которые могут отдавать в другие части тела. Например, неприятные ощущения могут возникнуть в животе, в результате чего может быть нарушено пищеварение.

Человек также может чувствовать общее недомогание и слабость, отметил специалист. Если инфаркт близок, он не сможет одновременно поднять обе руки над головой, добавил специалист.

"В некоторых случаях люди плохо переносят любые нагрузки или даже неспособны поднять руки и ноги", – рассказал он.

Иногда признаками инфаркта могут быть головокружение и одышка. Эксперт призвал в случае обнаружения каких-либо симптомов немедленно обращаться за помощью к специалистам.

Ранее заслуженный врач России, директор "НМИЦ ТПМ" Минздрава Оксана Драпкина перечислила неожиданные факторы инфаркта у женщин.

Среди нетипичных и неожиданных факторов возникновения инфаркта и прочих сердечно-сосудистых заболеваний, которые еще не включены в клинические рекомендации, врач выделяет ранние менархе и менопаузу, подростковую беременность, выкидыш, гистерэктомию (удаление матки), лечение рака молочной железы, аутоиммунные и ревматические заболевания.



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