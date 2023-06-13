Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о причинах своего решения пойти служить в российскую армию.

Для большинства гостей центра мотивом стала защита государства.

"Я увидел рекламу по телевизору, приехал, прошел комиссию. Все, попал по распределению. Время такое, что сидеть, кого ждать?" – поделился один из посетителей.

Другой гость пункта рассказал, что он идет служить по контракту ради защиты семьи. Мужчина поделился, что у него есть жена и трое детей.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Гостей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram поделится подробной информацией о службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих.

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