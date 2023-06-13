Москвичам рассказали о погоде 13 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 13 июня, в Москве и области прогнозируется небольшая облачность без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптиков, в течение этой недели в столичный регион придет антициклон, который обеспечит сухую и солнечную погоду. Столбики термометров могут подняться почти до 30 градусов в Москве.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее заявила, что в столичном регионе до конца июня не ожидается нашествия комаров. По ее словам, это связано с тем, что май был прохладным с дефицитом осадков, что не способствует размножению насекомых.



Синоптики рассказали о солнечной погоде 13 июня в столице