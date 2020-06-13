Другие страны еще не подтвердили готовность принимать туристов из РФ – Ростуризм

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Точных дат выезда российских туристов на отдых в другие страны, которые сейчас подтверждены официально, еще нет. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире канала НТВ.

По ее словам, в настоящий момент федеральное агентство по туризму в постоянном контакте с зарубежными партнерами. "Речь идет о возможности начать такие путешествия где-то с середины июля, где-то речь идет об августе", – объяснила Догузова.

ВОЗ 11 марта этого года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно данным организации на 13 июня, в мире зафиксировали более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончалось.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Данный шаг был связан с распространением COVID-19.

Так, СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.