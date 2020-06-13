В России в апреле умерли 2,7 тыс пациентов с COVID-19 – Росстат

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Число зарегистрированных умерших с COVID-19 в РФ в апреле составило 2 712 человек. При этом для 1 660 человек коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти, приводит Агентство "Москва" сведения Росстата.

В ведомстве рассказали о четырех группах причин смертности, связанных с коронавирусом. В первой группе 1 270 человек, у которых основной причиной смерти был COVID-19. Уточняется, что вирус идентифицировали в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест.

Во второй группе 390 человек, у которых вирус не идентифицировали, но по течению заболевания была высокая вероятность того, что смерть наступила от коронавируса.

В следующей группе у 435 человек COVID-19 не стал основной причиной смерти. Однако вирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

В четвертой группе, по сведениям Росстата, 617 человек – в этих случаях COVID-19 не являлся основной причиной смерти, а также не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Согласно данным ВОЗ на 13 июня, в мире зафиксировали более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончалось.

Ранее сообщалось, что две вакцины от COVID-19 планируется зарегистрировать в России в августе. В сентябре же, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой , уже могут начать промышленное производство препарата.