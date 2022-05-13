Роспотребнадзор выявил случаи отравления после употребления студня в 4 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Роспотребнадзор сообщил о случаях отравления нитритом натрия после употребления студня в четырех регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Роспотребнадзор информирует о регистрации случаев отравления нитритом натрия в городе Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях", – уточнили в ведомстве.

Анализ показал, что отравление наступило после употребления продукта, изготовленного ИП Сказыводов В.Ю. Исследование студня показало превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия.

В настоящий момент работа предприятия остановлена. О выявлении продукции компании в обороте Роспотребнадзор попросил обращаться в территориальные органы ведомства.

Агроном Владимир Викулов ранее объяснил, как выявить клубнику с повышенным содержанием нитратов. Косвенным признаком может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, а также отсутствие аромата.