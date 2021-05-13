Стали известны самые желанные для переезда города России

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Россияне рассказали, в какие города страны хотели бы переехать. Об этом сообщает газета "Известия".
Топ самых желанных для переезда городов возглавила Москва, которая набрала 36% спроса на жилье. На втором месте расположился Санкт-Петербург, набравший 31%, а на третьем – Тюмень, которая получила 20%.
Также среди граждан вырос спрос на жилье в Краснодаре, Сочи и Анапе.
Так, покупательская активность на жилье в Сочи выросла почти в два раза в сравнении с прошлым годом.
Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавляют список наиболее привлекательных локаций из-за высоких зарплат и лучшего уровня социальной инфраструктуры. Рост популярности городов в этом году эксперты связывают с безработицей, которая выросла в регионах в период пандемии.
Популярность южных городов принято связывать с теплым и мягким климатом, однако сейчас специалисты отмечают, что многие граждане стали переезжать туда из-за перехода на постоянную удаленную работу.
Тем временем Екатеринбург и Тюмень, которые являются региональными центрами, пользуется популярностью у граждан, переезжающих из городов с более суровым климатом.
Ранее стали известны города, которые россияне не рассматривают для переезда. Их возглавили Москва, Челябинск, Владивосток и Хабаровск.
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