Стали известны самые желанные для переезда города России

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Россияне рассказали, в какие города страны хотели бы переехать. Об этом сообщает газета "Известия".

Топ самых желанных для переезда городов возглавила Москва, которая набрала 36% спроса на жилье. На втором месте расположился Санкт-Петербург, набравший 31%, а на третьем – Тюмень, которая получила 20%.

Также среди граждан вырос спрос на жилье в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Так, покупательская активность на жилье в Сочи выросла почти в два раза в сравнении с прошлым годом.

Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавляют список наиболее привлекательных локаций из-за высоких зарплат и лучшего уровня социальной инфраструктуры. Рост популярности городов в этом году эксперты связывают с безработицей, которая выросла в регионах в период пандемии.

Популярность южных городов принято связывать с теплым и мягким климатом, однако сейчас специалисты отмечают, что многие граждане стали переезжать туда из-за перехода на постоянную удаленную работу.

Тем временем Екатеринбург и Тюмень, которые являются региональными центрами, пользуется популярностью у граждан, переезжающих из городов с более суровым климатом.

Ранее стали известны города, которые россияне не рассматривают для переезда. Их возглавили Москва, Челябинск, Владивосток и Хабаровск.