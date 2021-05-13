Опрос показал, как отличается идеальный отдых в майские праздники миллениалов и зумеров

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Понятие "идеальный отдых" в майские праздники существенно отличается для зумеров, миллениалов и россиян старше 45 лет. Об этом говорится в результатах опроса сервиса "Такси ВКонтакте", который есть в распоряжении Москвы 24.
Согласно исследованию, россияне старше 45 лет назвали лучшим отдыхом время, когда можно заняться огородом (30%) и отправиться на природу (20%). При этом молодые люди младше 25, представляющие поколение зумеров, считают идеальным времяпрепровождением в нерабочие дни сон (почти 50% респондентов). Для сравнения, среди поколения 45+ в три раза меньше желающих проспать все выходные (всего 16% опрошенных).
Среди опрошенных в возрасте 18–24 лет 33% респондентов в майские праздники работали. На дачу жарить шашлыки ездили 24% представителей этой возрастной группы, еще 12% ходили с друзьями в бары, отметили в пресс-службе сервиса.
"Поход в бар стал одним из наименее популярных форматов отдыха в майские праздники для пользователей в возрасте 25–44 лет – всего 6% из них были на вечеринках с 1 по 10 мая. Большинство респондентов этого возраста работали (41%), но все же успели съездить на природу с компанией (20%)", – говорится в исследовании.
При этом не все планы на каникулы удалось воплотить в жизнь, отмечают в пресс-службе сервиса. Выяснилось, что 30% опрошенных подростков 14–17 лет назвали поход и посиделки у костра идеальным форматом отдыха в майские праздники. Однако сделать это смогли только 3%. В возрасте 24–45 лет 15% респондентов назвали идеальным форматом внутренний туризм, но отправились в путешествие по стране 5% опрошенных этого возраста.
Также россияне в майские праздники много ездили за покупками. Кроме того, граждане рассказали и об отношении к традиционным для майских выходных вариантам отдыха. Среди респондентов в возрасте 14–24 лет 56% заявили, что не любят заниматься огородом.
Однако 36% из них все же готовы помочь родственникам на грядках, если их попросят. А в возрасте 24–45 лет ухаживать за огородом любит почти каждый четвертый участник опроса. Среди россиян старше 45 лет таких уже больше 40%, говорится в исследовании.
Среди молодых людей 14–17 лет 80% участников опроса рассказали, что любят выбираться на шашлыки. Причем каждый пятый – чаще нескольких раз за сезон. Однако с возрастом россияне охладевают к жарке мяса на природе. Например, среди участников опроса старше 45 лет безразличен к шашлыкам каждый четвертый россиянин, заключили в пресс-службе сервиса.
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