В "Фобосе" оценили прогноз о смерчах, засухах и ураганах в России

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк в ходе беседы с Москвой 24 опровергла мнение о возможных ураганах, смерчах, сильных ливнях и других природных катаклизмах, которые могут обрушиться на Россию летом. По словам специалиста, единственная возможная аномалия – это засуха.

"Засуха нынешним летом грозит многим регионам нашей страны. Если говорить о европейской части России, в первую очередь из-за потрясающе малоснежной зимы, которая у нас наблюдалась. Более того, почва сухая еще из-за минувшего лета, которое выдалось достаточно скупым на дожди. Все это внесло свой негативный вклад", – считает эксперт.

Волосюк пояснила, что у нас установился меридиональный обмен воздушных масс, а при такой ситуации рассчитывать на обилие осадков не приходится. По ее словам, летом на территории страны будут преобладать сухие и холодные массы воздуха, содержание влаги в которых минимально.

"Когда при этом включаются высокие температуры, что способствует очень быстрому испарению влаги из поверхностного слоя почвы, то мы можем говорить о том, что ситуация как минимум на половине нашей страны становится очень острой", – заявила синоптик.

Однако она уточнила, что совсем без дождей не обойдется. Специалист считает, что наибольшим увлажнением будут отличаться северные регионы, где будут проходить пути циклонических вихрей. Также осадки не обойдут стороной Сибирь и южные регионы страны, где, согласно предварительным данным, они не превысят нормы.

"В первый месяц лета смерчи и ураганы не предвидятся", – считает Елена Волосюк.

Ранее старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что в России этим летом ожидаются природные катаклизмы разрушительного характера. По словам Киселева, есть вероятность, что на страну могут обрушиться сильные ливни, ураганы и даже смерчи. Кроме того, не исключен риск засухи в ряде российских регионов.