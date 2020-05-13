Мурашко счел важным отметить госнаградами врачей, помогающих пациентам с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врачей, работающих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, необходимо отмечать государственными наградами. С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Тех врачей-героев, которые сегодня оказывают помощь, однозначно нужно будет отметить государственными наградами", – приводит ТАСС его слова.
Известно, что в Кремле подобную инициативу поддержали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, без сомнений будут награждены.
Ранее глава Минздрава отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной, но управляемой.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.
Как работают врачи в "красной зоне"