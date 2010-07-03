Москвичам предложили посчитать соловьев

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Мосприрода запустила экологическую акцию "Учет соловьев", которая продлится до 30 июня. Всем желающим предлагается фиксировать соловьиные трели в лесу, парке или во дворе своего дома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К отчету нужно будет приложить аудио- или видеозапись, указав свои GPS-координаты. Собранные данные нанесут на интерактивную карту мест обитания птиц. Они помогут орнитологам в изучении природного многообразия столицы.

Результаты наблюдений следует размещать в instagram с хештегами #Sing-solo2019, #мосприрода, #соловьи, #певчиептицы, #оопт, #москва, #птицы, #соловьисчетлюбят, #голос.

Обычно соловьи селятся возле водоемов в зарослях сирени или ивы. Вести наблюдение лучше в вечернее время. Пик соловьиного пения приходится на вторую половину мая и июнь.