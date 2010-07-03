Соловьи, иволги и кукушки прилетели в Москву

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С юга в ближайшие дни в столицу прилетят черные стрижи, а кукушки, соловьи и иволги уже в городе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.

"На природные территории Москвы из птиц прилетели: кукушка, иволга, соловей. На днях ожидается прилет черного стрижа", – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что птицам есть чем питаться, так как насекомые уже появились на природных территориях.

Ранее москвичам рассказали о правилах при кормлении птиц на водоемах. В частности, следует знать, что в городе преимущественно обитают и зимуют два вида уток – кряква и огарь.

Весной и летом подкармливать их не нужно – больше пользы от этого будет осенью, когда естественного корма становится мало и основная часть птиц уже улетела в места зимовки. Отмечается, что, подкармливая птиц круглый год, можно сформировать у них отказ от сезонных перелетов и миграций.