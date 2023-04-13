За сутки в Москве зафиксировали 1 171 случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За минувшие сутки в столице выявили 1 171 случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала "стопкоронавирус.рф".

В больницу попали еще 130 человек, вылечились 1 142 пациента, умерли 8 граждан.

За все время в Москве зафиксировали 3 492 508 случаев коронавируса, выздоровели 3 301 192 пациента, 48 561 гражданин скончался.

Ранее ученые из Университета Майами обнаружили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери заразились коронавирусной инфекцией во время беременности. В то время вакцины против коронавирусной инфекции еще не были доступны, и вирус проник в плод через плаценту и поразил головной мозг.



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