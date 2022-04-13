Врач рассказала, как приготовить скрабы для бани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Банные процедуры способствуют омоложению и помогают решить некоторые проблемы со здоровьем. Усилить этот эффект можно, если брать с собой в парилку определенные продукты. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-дерматокосметолога Лилию Дышлевую.
"Мед традиционно используется в качестве средства для отшелушивания кожи в бане. Его можно использовать как в чистом виде, так и приготовить на его основе различные скрабы с корицей, кофе или солью, которые помогут получить в результате гладкую кожу", – сказала специалист.
Так, мед с корицей готовится в пропорции два к одному. Смесь наносят на распаренные лицо и тело, а затем смывают теплой водой. При этом находиться в парилке с таким скрабом на коже можно не больше пяти минут. Аналогичные рекомендации применимы и к кофейно-медовому скрабу. Последний подойдет для профилактики целлюлита.
Также можно попробовать смешать в одинаковых пропорциях мед и соль. Такой скраб можно держать почти восемь минут. Тем не менее он не подойдет для людей с чувствительной кожей.
В качестве основ для скрабов используют не только мед, но кофе и соль. Первый смешивают с молоком или другими кисломолочными продуктами, а остальные – с различными растительными маслами. Как объяснила Дышлевая, все перечисленные ей скрабы сначала наносятся массирующими движениями на разогретую кожу, после чего уже можно заходить в парилку.
В заключение врач отметила, что во время таких процедур важно следить за состоянием кожи: если появились покраснения и зуд, следует прекратить использовать средство и проконсультироваться со специалистом.
Ранее кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и варикозным расширением вен не рекомендуется ходить в баню. Он также обратил внимание, что для здорового организма нормальная температура в бане – до 60 градусов.
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