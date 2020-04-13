Близкий друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии

Фото: ТАСС/БелТА/Александр Хитров
Близкий друг Татьяны Булановой рассказал Москве 24 о ее состоянии. По словам Артема Анчукова, сейчас певица находится в больнице на обследовании, чувствует себя нормально.
"Татьяна сейчас в палате, проходит обследование. Она прекрасно себя чувствует. Настроена она позитивно, как всегда. Танечка у нас очень позитивный и светлый человечек, веселый, поэтому даже шутит", – отметил Анчуков.
Он добавил, что лично с врачами не общался, ведет беседу только с певицей. И вот с ее слов, как отметил Анчуков, в больницу ее забрали после того, как она поехала к врачу.
"В течение недели она почувствовала как-то неважно себя, подумала, может, нерв защемило, и поехали сделать МРТ, а там оказалось все гораздо серьезнее, госпитализировали тут же. И вот опять же со слов самой Тани: "Все вовремя". Имеется в виду обращение к врачам случилось", – заключил друг певицы.
Накануне сообщалось, что Татьяна Буланова доставлена в больницу. Концертный директор Константин Сергеев рассказал, что у певицы после МРТ диагностировали предынсультное состояние.
Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова свои первые песни записала с группой "Летний сад". В 1996 году Буланова выпустила альбом "Мое русское сердце", куда вошла песня "Ясный мой свет". За все время певица успела выпустить 21 альбом, восемь сборников и 39 видеоклипов.
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