Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт – СМИ

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Певицу Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт в Санкт-Петербурге.
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, она находится в сознании.
По последним данным, артистка чувствует себя хорошо, но все еще находится в реанимации.
Булановой проведут полное обследование, чтобы выяснить причины ухудшения самочувствия.
Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина, которая попала в больницу с пневмонией, идет на поправку.
Состояние Надежды Бабкиной улучшилось