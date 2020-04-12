Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт – СМИ

Фото: ТАСС/БелТА/Александр Хитров

Певицу Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт в Санкт-Петербурге.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, она находится в сознании.

По последним данным, артистка чувствует себя хорошо, но все еще находится в реанимации.

Булановой проведут полное обследование, чтобы выяснить причины ухудшения самочувствия.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина, которая попала в больницу с пневмонией, идет на поправку.