Ведущий телешоу "Модный приговор" Васильев заболел пневмонией – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воспаление легких диагностировали у ведущего шоу "Модный приговор" на Первом канале Александра Васильева. Об этом рассказала его коллега Екатерина Гордон.

"Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией", – приводит слова Гордон "Комсомольская правда".

По ее словам, у Васильева взяли анализ на коронавирус, но результаты еще не получены. Гордон добавила, что тоже собирается пройти тест на COVID-19.

Ранее Васильев заявил, что не пересекался с певицей Надеждой Бабкиной, которая также является соведущей "Модного приговора", на съемках.

Ранее сообщалось, что Бабкина, которая была введена в состояние медикаментозной комы, идет на поправку.