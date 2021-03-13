СК создаст информационный центр для связи с гражданами

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Новое подразделение для связи с гражданами откроет Следственный комитет России, передает пресс-служба ведомства.
"Организационно подразделение будет обладать полной самостоятельностью, не входя ни в одно из управлений центрального аппарата, и подчиняться непосредственно председателю СК России", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что решение о создании такой структуры принято на основе частых обращений, звонков и сообщений в приемную председателя СК России в социальной сети "ВКонтакте". Также на нововведение повлияла необходимость более эффективно работать с обращениями.
"Ведомство учитывает современные тенденции – развитие современных средств связи, информатизацию общества, для того чтобы заявителям было удобно обратиться в СК, независимо от времени и места. Оперативная связь ведомства с гражданами, эффективное рассмотрение обращений и внимательность к каждому заявителю остаются одними из приоритетных задач СК России", – заключили в СК.
В январе этого года Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства.
Президент России отметил, что сотрудники СК выполняют ответственную и сложную работу, которая много значит для государства и граждан. Среди главных качеств следователей Путин выделил кристальную честность и личную порядочность.
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