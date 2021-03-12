СК завел дело после смерти трех человек в доме престарелых в Калмыкии

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СК РФ по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело в связи со смертью трех человек в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщают "Дни.ру".

Как заявили в Следственном комитете, неустановленные лица из числа сотрудников учреждения, когда были на его территории, нарушили законодательство, работая с симптоматикой COVID-19. Это привело к массовому заболеванию людей коронавирусом и смерти трех человек.

"Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – заключили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее СК возбудил дело после смерти пациентов в больнице Подмосковья. За ходом расследования уголовного дела следил глава ведомства Александр Быстрыкин.