В России выявили 9 908 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 9 908 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений инфекция протекает у 1 279 (12,9%) человек, передает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 1 600 случаев, на Санкт-Петербург – 943, на Московскую область – 609, на Нижегородскую область – 367, на Самарскую и Ростовскую области – по 246, на Воронежскую область – 241, на Иркутскую область – 199, на Саратовскую область – 172.

Всего в России зарегистрировано 4 380 525 случаев (+0,23%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве (0,03%), Магаданской области (0,04%) и Еврейской автономной области (0,05%)

За последние сутки в РФ умерли 475 человек, за весь период по стране скончались 91 695 человек. При этом за минувшие 24 часа выздоровели 12 868 человек, за весь период – 3 985 897.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладают иммунитетом к COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ переболели коронавирусом около 4,3 миллиона человек. К этой сумме прибавили 20–30% тех, кто перенес COVID-19 в бессимптомной форме и не обращался к медикам, а также 4 миллиона граждан, прошедших вакцинацию.