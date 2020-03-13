Парижский Лувр закрыли до особого распоряжения правительства

Фото: Zuma/ТАСС

Известный парижский музей Лувр временно прекратит свою работу в пятницу в 18:00 (20:00 по московскому времени). Посетить его туристы смогут после особого распоряжения правительства, заявили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"В соответствии с правительственными директивами Лувр и музей Эжена Делакруа закрываются в пятницу, 13 марта 2020 года до дальнейшего уведомления", – сообщили представители. Людям, которые купили на выставки электронные билеты, вернут деньги.

В настоящий момент неизвестно, как долго музей будет оставаться закрытым.

С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Францией. Особые меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразилось свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.

Кроме Франции, Россия ограничила авиарейсы с Италией, Германией, а также Испанией.

Ранее стало известно, что россияне начали переносить отпуска из-за коронавируса.

