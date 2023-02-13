Лор предупредил о риске тромбоза синусов при неправильном выдергивании волос из носа

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Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, какой риск сопутствует неправильному выдергиванию волос из носа. Об этом он сообщил в беседе с News.ru.

Резкое удаление луковицы, отмечает эксперт, провоцирует воспаление или кровоточивость. В случае потенциального нагноения образуется сикоз преддверия носа, что в будущем опасно переходом гноя на сосуды головного мозга.

"Может возникнуть тромбоз синусов, это состояние крайне тяжелое. Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики", – заявил Зайцев.

Врач отметил, что терминальная стадия болезни может наступить уже через два-три дня после появления первых симптомов. Летальность тромбоза синусов превышает 50%.

Чтобы избежать осложнений, волоски из носа следует срезать тупоконечными ножницами. Такой подход позволит сохранить преддверие носа.

Врач-отоларинголог Ольга Палажук ранее предупредила об опасности прогревания носа при насморке. Такая процедура может привести к сепсису, фронтиту и менингиту. Также не следует греть нос при повышенной температуре тела.

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