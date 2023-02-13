07:01Общество
Москвичей предупредили об облачной погоде и небольшом снеге
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В понедельник, 13 февраля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов мороза, в области – от 2 до 7 градусов мороза.
Северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве за воскресенье выпало 20% месячной нормы осадков. Столичные городские службы продолжают заниматься ликвидацией последствий снегопада.
Высота снежного покрова, по заявлениям синоптиков, в Москве достигла 33 сантиметров. Отмечается, что нынешней зимой максимальную высоту сугробов фиксировали 19 декабря, на тот момент показатель достиг 34 сантиметров.
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