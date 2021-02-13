Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

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Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов. Об этом РИА Новости рассказала ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.
"Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности", – сказала Хейфец.
При этом эксперт негативно отреагировала на предложения о повышении налогов на бизнес и отмену налоговых льгот для крупных компаний. Она подчеркнул, что привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти не является экономически оправданной.
Ранее глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, благодаря которым возможно увеличить пенсии. В частности, депутат предложил увеличить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для богатых россиян.
По его словам, сейчас большинство граждан отдает фонду 22 процента от доходов. При этом с доходов выше 1 миллиона 465 тысяч рублей в год отчисления составляют всего 10 процентов. Кроме того, Миронов считает, что повысить пенсии можно с помощью корректировки бюджета и уменьшения непрофильных расходов ПФР.
До этого в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в 2021–2024 годах. В ведомстве пояснили, что индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.
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