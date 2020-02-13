Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:00

Права пассажиров верхних и нижних полок в поездах на багажное место уравняют

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтранс РФ планирует издать приказ, согласно которому пассажиры верхних и нижних полок в поездах дальнего следования будут обладать равными правами на размещение ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве считают, что данная инициатива поспособствует снижению количества конфликтов между пассажирами. Сейчас в поездах оборудованы неравнозначные места для размещения багажа. Например, в двухэтажных вагонах и вагонах габарита РИЦ удобнее убирать вещи под нижнюю полку, а в поездах "Стриж" – на верхнюю багажную.

"С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади", – прокомментировали новые правила в министерстве.

В Минтрансе также напомнили, что пассажиры могут брать в поездку мелкие вещи, а также ручную кладь весом не более 36 килограммов, причем сумма измерений не должна превышать 180 сантиметров. Провоз более крупного багажа оплачивается отдельно.

Ранее в Федеральной пассажирской компании (ФПК) объяснили порядок взаимодействия между пассажирами верхних и нижних полок поездов. В сообщении уточнялось, что пассажир с верхней полки может сидеть на нижней только по согласию пассажира, купившего билет на это место.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика