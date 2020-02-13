Права пассажиров верхних и нижних полок в поездах на багажное место уравняют

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Минтранс РФ планирует издать приказ, согласно которому пассажиры верхних и нижних полок в поездах дальнего следования будут обладать равными правами на размещение ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве считают, что данная инициатива поспособствует снижению количества конфликтов между пассажирами. Сейчас в поездах оборудованы неравнозначные места для размещения багажа. Например, в двухэтажных вагонах и вагонах габарита РИЦ удобнее убирать вещи под нижнюю полку, а в поездах "Стриж" – на верхнюю багажную.

"С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади", – прокомментировали новые правила в министерстве.

В Минтрансе также напомнили, что пассажиры могут брать в поездку мелкие вещи, а также ручную кладь весом не более 36 килограммов, причем сумма измерений не должна превышать 180 сантиметров. Провоз более крупного багажа оплачивается отдельно.

Ранее в Федеральной пассажирской компании (ФПК) объяснили порядок взаимодействия между пассажирами верхних и нижних полок поездов. В сообщении уточнялось, что пассажир с верхней полки может сидеть на нижней только по согласию пассажира, купившего билет на это место.

