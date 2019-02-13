Непогода задержится в столице до конца дня

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столице мокрый снег и сильная гололедица задержатся до конца дня, сообщает ГУ МЧС по Москве.



"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 13 февраля с сохранением до 24:00 в Москве ожидаются мокрый снег, гололед, на дорогах сильная гололедица", – говорится в сообщении МЧС в Twitter.

Автомобилистов призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Пешеходам рекомендовали быть внимательными и осторожными на улицах.

По данным метеорологов, на 9:00 13 февраля в Москве местами выпало до 7 сантиметров снега, до конца дня прирост составит еще порядка 4–5 сантиметров.

По словам Сергея Собянина, в усиленном режиме работают коммунальные службы.

Последствия снегопада, обрушившегося на город минувшей ночью, ликвидируют более 60 тысяч рабочих и почти десять тысяч единиц специализированной техники.

Особое внимание уделяют очистке от снега тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Также расчищаются от снега парковки и пешеходные зоны.

В ночь на среду в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Этот снегопад может стать самым мощным с начала зимы.