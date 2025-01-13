В ЦУМе начались продажи люксовых лопат за 57 тыс рублей

Фото: collect.tsum.ru

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать лопаты американского люксового бренда за 57,2 тысячи рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Лопаты для уборки снега изготовлены из алюминия. Выполнены они в красном цвете с черной ручкой и логотипом марки.

Ранее россиянам рассказали, как определить подделку в магазине. Определить контрафактную обувь, одежду и другие изделия на глаз неподготовленному человеку часто практически невозможно. Поэтому при выборе товара стоит ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность. Кроме того, некоторые вещи можно распознать по отсутствию маркировки.

