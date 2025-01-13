Врач Бабаева: слезоточивость могут спровоцировать инфекционные заболевания

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Слезоточивость может возникать при аллергии, конъюнктивите различного происхождения, воспалительных процессах, хроническом рините, постназальном синдроме и инфекционных заболеваниях. Такое мнение врач-офтальмолог Аида Бабаева озвучила Life.ru.

По словам эксперта, если обильное слезоотделение вызвано холодом или ветром, то проблему можно решить самостоятельно. Однако если есть другие симптомы, например светобоязнь или резь в глазах, то это должно стать поводом визита к врачу, пояснила Бабаева.

Когда жидкость скапливается вокруг глаз из-за простуды, то речь идет о воспалительном процессе, который закупоривает каналы, продолжила офтальмолог. В этом случае нужно промывать слезные пути, а перед выходом на мороз использовать препараты искусственной слезы.

Помимо этого, отметила собеседница издания, слезоточивость может быть симптомом инфекции глаз. В таких случаях конъюнктива становится воспаленной, и любые естественные раздражители воспринимаются как чрезмерные, сказала она.

Для остановки непроизвольного слезотечения необходимо лечить само воспаление. Оно может быть острым или хроническим, а также иметь грибковую, вирусную или бактериальную природу, указала Бабаева.

"Как правило, при выздоровлении проходит и слезотечение. Если же оно сохраняется длительное время, необходимо обратиться к врачу", – заключила специалист.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова предупредила, что из-за постоянного перехода человека из холода в тепло может появиться синдром "сухого глаза". В этом случае она посоветовала не пренебрегать увлажняющими каплями. По ее словам, пользоваться ими следует как дома, так и на улице.