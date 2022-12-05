Врач дала ряд рекомендаций по уходу за глазами в период холодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во время морозной погоды многие люди страдают от покраснений глаз и общего дискомфорта. Для предотвращения слезотечения в сильный холод следует использовать противоаллергические капли, а в солнечную погоду желательно носить специальные очки, сообщает News.ru со ссылкой на офтальмолога Татьяну Шилову.

"Глазные травмы из-за ультрафиолетового солнечного излучения характерны не только летом, но и зимой. Ультрафиолетовые лучи повреждают глазную поверхность, поэтому в яркие солнечные дни лучше пользоваться солнцезащитными очками", – прокомментировала Шилова.

Врач также предупредила, что-за постоянного перехода человека из холода в тепло может появиться синдром "сухого глаза". В этом случае она порекомендовала не пренебрегать увлажняющими каплями. Шилова подчеркнула, что пользоваться ими следует как дома, так и при нахождении на улице.

Кроме того, офтальмолог предостерегла россиян от использования контактных линз в морозы. По ее словам, они могут повредить эпителий глаза, что повышает риск вирусного или бактериального инфицирования.

Ранее Шилова рассказала, что в мире наблюдается резкое увеличение числа случаев ранней и даже врожденной близорукости. По ее мнению, это связано с развитием медицины, которая позволяет выходить глубоко недоношенных детей с недоразвитой сетчаткой.

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