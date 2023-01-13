Глава Федерации русской лапты заявил, что курс в школах подготовит юношей к армии

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Глава Федерации русской лапты Сергей Фокин заявил, что курс лапты в школах позволит подготовить юношей к армии. Об этом пишет "Газета.ру".

По словам эксперта, лапта хорошо сочетается с теми видами спорта, которые предусмотрены в рамках уроков физкультуры в образовательных учреждениях. Кроме того, по мнению Фокина, эта игра подойдет для всех учеников с 1-го по 11-й класс.

"Введение лапты в школьную программу позволит использовать ее в качестве действенного средства укрепления здоровья детей и подростков в школе, подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и подготовки юношей к службе в ВС РФ", – подчеркнул он.

Фокин обратил внимание на то, что модуль по лапте, который был предложен российским министерством просвещения, направлен на постепенное развитие физических и социальных качеств обучающихся на протяжении всех 11 лет их пребывания в школе.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ разработало для школ модуль по лапте, который позволит ученикам развивать физические навыки и будет способствовать их нравственному воспитанию. Программа научит детей работать в команде, проявлять инициативность и решительность.

Как уточнили в министерстве, особое внимание при внедрении программы будет уделено спортивным клубам при школах. Сейчас в стране их около 32 тысяч. В 2024 году спортивный клуб планируют открыть в каждом общеобразовательном заведении.

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