Воробьев заявил, что в подмосковном парке "Патриот" увеличат количество коек до 800

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Количество коек для пациентов с коронавирусом в подмосковном парке "Патриот" будет увеличено до 800 для борьбы с распространением "Омикрон"-штамма. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что раньше мощность "Патриота" составляла 400–440 коек.

"Мы должны подготовить койки с врачами, кислородом и всеми необходимыми медикаментами. Такую работу сейчас ведут все подразделения, чтобы эту волну, которую мы видим в мире, мы смогли преодолеть и справиться с нагрузкой", – подчеркнул губернатор.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что миру грозит "настоящая вторая волна" коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса. Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.

