Воробьев заявил, что в подмосковном парке "Патриот" увеличат количество коек до 800

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Количество коек для пациентов с коронавирусом в подмосковном парке "Патриот" будет увеличено до 800 для борьбы с распространением "Омикрон"-штамма. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
Он отметил, что раньше мощность "Патриота" составляла 400–440 коек.
"Мы должны подготовить койки с врачами, кислородом и всеми необходимыми медикаментами. Такую работу сейчас ведут все подразделения, чтобы эту волну, которую мы видим в мире, мы смогли преодолеть и справиться с нагрузкой", – подчеркнул губернатор.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что миру грозит "настоящая вторая волна" коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса. Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.
В Коммунарке откроют временный госпиталь для больных коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: